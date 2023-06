Pontos turísticos do Rio terão 'síndicos' para monitorar os locais mais visitados

Rio - Os pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro ganharão uma espécie de síndico. Foi criada pela Secretaria Municipal de Turismo a função de Gestores Locais de Áreas Turísticas (G-TURs), que passarão a supervisionar as condições de acessibilidade e infraestrutura, limpeza, sustentabilidade, sinalização e ordenamento urbano nos locais de atuação.



A orla Conde, Boulevard Olímpico, Pão de Açúcar, Escadaria Selaron, Arcos da Lapa, Cristo Redentor e Trem do Corcovado foram os pontos escolhidos para este monitoramento. A equipe será identificada por uniforme especial.



Além disso, o grupo produzirá relatórios mensais, que devem ser usados nas políticas públicas dos pontos turísticos. Os primeiros nomeados para a função estão publicados no Diário Oficial.



Os gestores estarão sempre em duplas, preferencialmente nas ruas. O programa terá a parceria de secretarias como as de Conservação e Assistência Social, e de órgãos como CET-Rio, Rio-Águas, Rio Luz, Comlurb e Guarda Municipal.