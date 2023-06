Após ataque em escola no Paraná, aulas são retomadas com segurança reforçada

O Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé , no estado do Paraná, retomou as aulas nesta segunda-feira, 26, após uma semana do ataque de um homem de 21 anos que realizou disparos na escola e deixou dois alunos mortos. Para o início das aulas, a segurança foi reforçada. Policiais militares e agentes terceirizados estão monitorando a entrada e a saída dos alunos.O ataque a tiros foi provocado por um ex-aluno, que foi preso pela Polícia Militar após o atentado. Ele foi até a direção da escola para pedir o histórico escolar, quando realizou os disparos. No ato, ele baleou uma menina de 17 anos , que não resistiu e morreu no local.Após ser detido, o atirador foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina, na noite de terça-feira, 20. A causa da morte não foi divulgada.O ataque tirou a vida dos namorados Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos. O menino foi socorrido e levado ao Hospital Universitário de Londrina com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do dia 20 de junho.