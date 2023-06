Incêndio atinge área de vegetação no Morro da Serrinha

Incêndio no Morro da Serrinha. Madureira. Rio de Janeiro. pic.twitter.com/kxkDUkgtBy — Luiz Otávio Rodrigues da Silva (@lotaviors02) June 26, 2023

Rio - Um incêndio atingiu uma área de mata no Morro da Serrinha, em Vaz Lobo, na Zona Norte, na noite deste domingo (26). De acordo com relatos das redes sociais, a causa teria sido a queda de uma balão.Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campinho foi acionado às 22h45. Apesar da proporção do fogo, ninguém ficou ferido. Na manhã desta segunda-feira (26) foi possível ver os estragos do fogo, com as áreas de mata queimadas.