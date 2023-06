Cantora gonçalense com Dj lança música nova em plataforma da internet

Fãs da cantora Arissa se reuniram nesta sexta (23) para comentar sobre o novo lançamento da predestinada a famosa do Estrela do Norte, em São Gonçalo. O clipe, com o Dj Batata, foi gravado em São Paulo e de início já foi elogiado por seguidores assim que ficou disponível numa plataforma da internet.

Na última semana, internautas foram avisados do lançamento de "Number One" por um post dos dois artistas, que já mostrava um trecho do videoclipe. Na expectativa pela estreia, usuários escreveram "Arissa X Dj Batata" e o assunto até o momento é um dos mais comentados do Youtube.



Depois de divulgada, a música recebeu muitos comentários positivos: "Essa é hit!!! Eitaa !! Que pedradaa !! Parabéns Arissa", disse uma pessoa. "Meu Deus!!! Muito Obrigada!!! Parabéns!!! Arissa e produção, vcs. São nota mil. Arissa vai bombar vc é um talento único. primeiro dia muitos!!! Estou babando de ver toda hora. !!! Essa música é maravilhosa demais!!!! Desejo muito sucesso e muitas felicidades e que vc fique famosa!!!!!", declarou outra. Um terceiro disse: "Que talento, Brasil".

Sobre a cantora Arissa