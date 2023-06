STF autoriza que coronel da Polícia Militar do DF fique em silêncio durante CPMI

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto fique em silêncio na oitiva da CPMI dos Atos Golpistas desta segunda-feira (26).



A investigação apura suposta "omissão" de Naime nos ataques golpistas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro à Praça dos Três Poderes. O militar havia solicitado folga no trabalho antes dos eventos e estava fora de Brasília no momento dos ataques.



Os advogados do militar já haviam protocolado um pedido na Justiça para que ele não comparecesse à CPMI. Ele foi convocado para participar da sessão como testemunha.