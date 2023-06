SG inicia interdições no Paraíso e Patronato para obras do Muvi

A Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) da Prefeitura de São Gonçalo, para realização das obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (Muvi), iniciou a interdição do tráfego de veículos nos bairros Paraíso e Patronato. A interdição acontece na Rua Fontes, do número 503, a Rua Paul Leroux, no trecho compreendido entre o número 222 e a Rua Jaime Figueiredo. E também a Rua Jaime Figueiredo, no trecho compreendido entre as Ruas Paul Leroux e Maria Rita.







Durante a execução das obras, está proibido o estacionamento de veículos em toda a extensão da Rua Jaime Figueiredo, Rua Fontes, Visconde de Itaúna e Paul Leroux, no trecho compreendido entre as ruas Jaime Figueiredo e a Rua Francisco Portela.







Os veículos que estiverem estacionados nas vias interditadas, estarão sujeitos à remoção.





MUVI - O MUVI terá um investimento de R$262.184.615,51 a partir de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado, que irá executar as obras.







O projeto prevê a criação de novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 13,58 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.