Inscrições para o Prouni se iniciam nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 27, o prazo de inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre. Os interessados em participar do processo seletivo terão até sexta-feira, 30, para fazer as inscrições, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior O resultado da primeira chamada está previsto para 4 de julho e o da segunda chamada, para o dia 24. Caso os candidatos não tenham sido selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece uma nova oportunidade, pela lista de espera. Para tanto, será necessário ao candidato manifestar interesse nos dias 14 e 15 de agosto. A divulgação da lista de espera será no dia 18 de agosto.O Prouni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo — integrais e parciais (50%) — em instituições particulares de educação superior, para cursos de graduação e sequenciais de formação específica.Para se inscrever no programa, o candidato precisa ter participado da edição de 2021 ou de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e tenha obtido pontuação igual ou superior a 450 pontos na média das notas.Além disso, é necessário que não tenha zerado na nota de redação, e que o candidato não tenha participado do Enem na condição de "treineiro" – situação em que a participação é feita para fins de autoavaliação de estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio.Para fins de classificação e eventual pré-seleção no Prouni, o Ministério da Educação utiliza a edição do Enem em que o participante obteve o melhor desempenho.Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.