Vital Brazil realiza 22ª edição das Férias Científicas

Rio - O Instituto Vital Brazil (IVB) vai abrir, nesta terça-feira (27), inscrições para a 22ª edição das Férias Científicas, que proporciona, para crianças de 8 a 10 anos, uma experiência prática sobre a ciência. O projeto promove visitas guiadas, aulas teóricas e os participantes poderão vivenciar o dia a dia do laboratório.

O Analista do setor de Ensino Científico do IVB, Guilherme Martins, explicou como será feita a dinâmica com os jovens no instituto. "A ideia do projeto é divulgar a ciência para essas crianças de forma lúdica e fugir do modelo de escola. Eles estão de férias e querem brincar, então o que nós fazemos é criar oportunidades para que aprendam sobre a ciência brincando", disse o analista.

Além da educação interativa - que inclui aulas teóricas, visitas guiadas e atividades práticas - os jovens também vão aprender sobre a produção de soros fitoterápicos e terão contato com alguns dos animais do IVB.

Ao todo, serão 50 alunos divididos em duas turmas: a primeira acontece entre os dias 17 e 21 de julho e a segunda será de 24 à 28 do mesmo mês. As inscrições só podem ser realizadas de forma presencial e, para isso, é preciso da cópia da certidão de nascimento da criança e da identidade com o CPF do responsável.