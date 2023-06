Teresópolis fica encoberta por fumaça de incêndio em aterro sanitário

Rio - A cidade de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, amanhaceu encoberta por fumaça, nesta segunda-feira (26), depois que um incêndio atingiu o aterro sanitário do Fischer, no bairro da Prata, durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, que fica na BR-116, às 5h02 e o quartel do município ainda atua no local, com apoio de equipes da prefeitura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há mais fumaça na rodovia. Não houve registro de feridos.



Nas redes sociais, moradores e motoristas compartilharam imagens da fumaça. Confira abaixo. "Hoje não saí para trabalhar, pois Teresópolis está debaixo de uma fumaça tóxica bem grave. Colocaram fogo no lixão da cidade e uma terrível fumaça se espalha pelo município, principalmente na área urbana", relatou uma pessoa. "A cidade de Teresópolis está tomada de fumaça tóxica do lixão que pegou fogo. A fumaça entrou aqui em casa, 'tá' difícil respirar", contou outra.

De acordo com a prefeitura de Teresópolis, as aulas foram suspensas em unidades da rede municipal que ficam próximas ao aterro sanitário e a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que, por conta da grande quantidade de fumaça, sete escolas estaduais da cidade não funcionaram hoje. "O calendário pedagógico perdido será reposto o mais breve possível", completou a pasta. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em alguns locais, a fumaça já se dissipou e que com a elevação da temperatura, "tudo deve se normalizar em algumas horas".



A Secretaria Municipal de Saúde recomendou o uso demáscara de proteção para pacientes portadores de doenças respiratórias, como asma ou bronquite, até que a fumaça se dissipe. A pasta também orienta que, em caso de complicações respiratórias, os moradores devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas ouo Pronto Atendimento de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro São Pedro, ou o Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso, na Zona Rural.

Minha cidade natal, Teresópolis (RJ), amanheceu coberta de uma fumaça tóxica causada por um incêndio em um lixão aberto. Descaso da prefeitura em produzir política pública ambiental eficiente e que agora deixa a população vulnerável. pic.twitter.com/SkDIYhirBC

— Presley | Economia (@eupresley) June 26, 2023