Reparo em adutora na Baixada afeta abastecimento de água em bairros do Rio

Rio - O abastecimento de água está temporariamente reduzido em cinco bairros da Zona Oeste por causa de um vazamento em uma das adutoras do Sistema Ribeirão das Lajes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O problema ocorreu neste domingo (25) em um trecho operado pela Águas do Rio.

A concessionária informou que a distribuição de água nos municípios de Seropédica, Japeri e Queimados, na Baixada Fluminense e no Centro e na Zona Norte do Rio, também será impactada.

De acordo com a Águas do Rio, equipes já estão atuando no reparo da tubulação. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado e normalizado de forma gradativa.

A Rio+Saneamento, concessionária de água e esgoto na Zona Oeste, e a Águas do Rio recomendam que os moradores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Municípios afetados



Seropédica



Rio de Janeiro: Centro, Zona Norte, Deodoro, Gericinó, Padre Miguel, Vila Militar e Vila Kennedy, na Zona Oeste.



Queimados: Distrito Industrial, Jardim Campo Alegre, Jardim da Fonte, Parque Industrial, Parque Olimpo, Piabas, Pinheiro, Parque Ipanema, Eldorado, Fonte Cova, Grande Rio, Jardim São Miguel, Jardim Magnolia, Jardim Santa Rosa, Jardim Vista Alegre, Parque Valdariosa e Valdariosa.



Japeri: Cidade Jardim Marajoara, Cidade Sr. Do Bonfim, Citrópolis, Eldorado, Marajoara, Morro Citrópolis, Parque Guandu, Parque Mucaja, Parque Santos, Santa Terezinha, Belo Horizonte, Centro, Engenheiro Pedreira, Eucaliptos, Jardim Primavera, Jardim São João, Nova Belém, São Jorge, Transmontana e Vila Central.