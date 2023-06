Rio - Policias do 21º BPM prenderam, nesta segunda-feira (26), sete homens em uma ação na comunidade do Tamanco, no Jardim Paraíso em São João de Meriti, na região Metropolitana do Rio.

Com os suspeitos os agentes apreenderam dois fuzis, um rádio transmissor e drogas.

A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP.