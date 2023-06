Empresa de veículos elétricos fecha acordo de US$ 232 milhões com Aston Martin

São Paulo - A empresa automotiva especializada em veículos elétricos Lucid Group anunciou nesta segunda-feira, 26, um acordo milionário com a fabricante de carros de luxo Aston Martin para o fornecimento de bateria e de outras tecnologias. O negócio ainda precisa da aprovação dos acionistas da Aston Martin e dos órgãos reguladores.



Sob os termos do acordo, a Aston Martin pagará à Lucid uma taxa de US$ 232 milhões pelo acesso à tecnologia da Lucid, incluindo US$ 100 milhões em 28,4 milhões de ações da Aston Martin e US$ 132 milhões em dinheiro durante um período de três anos.



As companhias informaram em comunicado à imprensa que a Lucid foi selecionada pela Aston Martin por meio de um "processo competitivo".



"O acordo também marca o primeiro relacionamento com fabricantes de automóveis da ala de tecnologia da Lucid, expandindo o alcance dos produtos da empresa e abrindo caminho para aplicações mais convencionais da revolucionária tecnologia de powertrain elétrico da empresa no futuro", diz a nota.