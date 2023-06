Mais de R$ 179 mil em haxixe é apreendido no Aeroporto do Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (26), mais de R$ 179 mil em haxixe em duas encomendas postais no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

De acordo com o órgão, em uma das remessas, havia 244 gramas da droga dentro de embalagens de alimentos. O haxixe vinha dos Estados Unidos e tinha como destino Florianópolis, em Santa Catarina. A apreensão soma R$29,2 mil.

A Receita afirmou, ainda, que na segunda remessa foram encontrados 1,248 kg de haxixe dentro de uma madeira. O entorpecente também vinha dos Estados Unidos e tinha Vitória, no Espírito Santo, como destino. Essa apreensão soma cerca de R$ 149 mil.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.