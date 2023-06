Confira dicas de como usar o ar-condicionado no inverno

O uso do ar-condicionado durante o inverno é muito importante para manter a temperatura e o conforto adequado dentro dos ambientes da casa. Para quem vive nas regiões mais frias do País, ter um aparelho parece algo desnecessário, já que as temperaturas caem muito nessa época. Mas, na verdade, o aparelho atua em diversas outras situações.



Para que o equipamento seja um ótimo aliado durante as baixas temperaturas, Jordão Ferreira, especialista da Fujitsu General do Brasil, dá dicas de como utilizar o aparelho e deixar a cada ainda mais aquecida.



Ajuste a temperatura



É importante definir uma temperatura agradável para o ambiente, o ideal é que a faixa de temperatura esteja entre 20 C e 22 C. Evite ajustar a temperatura muito alta, além de causar desconforto térmico, pode causar aumento no consumo de energia.



Modo Aquecimento



Alguns modelos de ar-condicionado possuem o modo de aquecimento, por isso, é importante certificar se o equipamento possui esta função e selecioná-la para que o aparelho funcione em modo aquecimento você pode utilizar a função auto ou heat.



A recomendação geral para a utilização do modo quente (aquecimento) em um ar-condicionado Split é ajustar a temperatura desejada e deixar o aparelho no modo automático. Nesse modo, o ar-condicionado irá regular automaticamente a velocidade do ventilador e o fluxo de ar para alcançar e manter a temperatura configurada.



Ventilação adequada



Verifique sempre se as saídas de ar estão desobstruídas para garantir uma distribuição uniforme do ar quente, aumentando assim o conforto da utilização desta função. Remova qualquer objeto que possa bloquear o fluxo de ar, como cortinas, móveis ou tapetes.



Manutenção regular



Assim como no verão, é importante realizar sempre a manutenção adequada do seu ar-condicionado. Limpe ou troque os filtros regularmente para garantir um desempenho eficiente e evitar problemas de saúde relacionados à qualidade do ar.



Uso em ambiente fechados e locais específicos



Ao manter as portas e janelas fechadas, criamos uma barreira física para impedir que o ar frio escape e que o ar quente entre Dessa forma, o sistema de ar condicionado pode operar com maior eficiência, mantendo uma temperatura constante no ambiente melhorando também o conforto sem a necessidade de compensar a troca indesejada de ar.



É importante ressaltar que essa prática também contribui para um melhor isolamento acústico, reduzindo a entrada de ruídos externos. Além disso, ao evitar a entrada de poeira, poluentes e alérgenos do ambiente externo, podemos melhorar a qualidade do ar interno, proporcionando um espaço mais saudável para os ocupantes.



Portanto, se desejamos otimizar a eficiência do nosso sistema de ar condicionado e economizar energia, lembrem-se: mantenha as portas e janelas fechadas. Essa simples ação pode fazer uma grande diferença tanto para o seu conforto quanto para o meio ambiente.



Quando as portas e janelas estão abertas enquanto o ar-condicionado está em funcionamento, ocorre uma troca indesejada de ar entre o ambiente climatizado e o ambiente externo. O ar quente produzido pelo sistema de ar-condicionado escapa facilmente, enquanto o ar frio do exterior adentra o espaço refrigerado. Essa perda de ar quente resulta em uma carga adicional para o sistema de ar-condicionado, causando um maior consumo de energia e reduzindo o conforto térmico do ambiente.