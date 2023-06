Mulher baleada por militar aposentado da Marinha segue em estado grave no CTI

Rio - Vânia Lúcia Firmino da Silva, de 47 anos, segue internada em estado grave após ser atingida por dois tiros efetuados por um suboficial aposentado da Marinha na noite do último sábado (24), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A mulher está no CTI do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.

Em nota, a direção do HERC informou que Vânia deu entrada na unidade com lesões no abdômen, tórax e na coluna. Por isso, a mulher foi submetida a uma cirurgia de urgência e segue em estado grave no CTI.

O suboficial aposentado da Marinha, Alexander Neves, autor dos disparos, foi preso em flagrante e responderá por tentativa de homicídio.

Relembre o caso

Alexander Neves da Invenção, que é suboficial aposentado da Marinha, foi preso em flagrante, na noite do último sábado (24) após atirar duas vezes contra sua companheira em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. O crime aconteceu dentro da casa do casal, em um condomínio no bairro Fluminense.

Segundo informações, os disparos seriam em direção ao filho de Vânia Lúcia, mas a mulher se jogou na frente do menino e foi atingida.

De acordo com a Polícia Militar, uma policial escutou os disparos e viu o suspeito segurando a arma. Após uma conversa com a agente, o homem se entregou. A PM acionou equipes do 25º BPM (Cabo Frio), que levaram o militar para a 126ª DP (Cabo Frio). Segundo a corporação, duas pistolas, uma réplica de arma e munições foram apreendidas. O homem vai responder por tentativa de homicídio.

Procurada, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento sobre o caso e lamentou o ocorrido. A Força Armanda reiterou o repúdio a quaisquer atos ilegais que atendem contra a vida, a honra e os valores militares.