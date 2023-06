Prefeito Juninho Bernardes inaugura mais uma ponte em Paty

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, entregou mais uma obra na última quinta-feira (22). Acompanhado de secretários e vereadores, o prefeito inaugurou a nova ponte da rua Oswaldo Barcelos Dantas, também conhecida como ponte da rua do DPO. Localizada no bairro Esperança, a ponte tinha sido interditada para reconstrução quando foram descobertas rachaduras na estrutura que inviabilizaram a sua utilização.



Esta já é a segunda ponte entregue pela Prefeitura de Paty em menos de um mês. Pouco antes da Festa do Tomate, realizada entre os dias 7 e 11 de junho, o prefeito Juninho Bernardes, acompanhado do presidente do DER, Pedro Ramos, fez a liberação, em tempo recorde, da ponte da Granja Califórnia, cedida em janeiro deste ano após fortes chuvas.



Para a construção e pavimentação da ponte da rua do DPO, que agora conta com estrutura metálica, passarela para pedestres e guarda-corpo, foram investidos mais de R$ 260.000,00 de recursos próprios. “Desde o momento em que descobrimos a urgência de refazer a ponte, mobilizamos todos os nossos esforços para devolver aquele acesso no menor tempo possível para os moradores. Tivemos alguns contratempos, mas estamos felizes por entregar, hoje, uma ponte com uma estrutura ainda mais completa e de alta qualidade. Agradeço a toda a equipe envolvida nessa obra e aos nossos vereadores que sempre tem apoiado nosso trabalho e buscado recursos para nosso município”, declarou o prefeito.