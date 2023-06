Continua internada diarista atingida por bala perdida na BR-040

Rio - A diarista Claudia Maria da Silva Santos, de 54 anos, continua internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Claudia está estável e lúcida. Hospitalizada desde 17 de junho, ela foi atingida por uma bala perdida no dia 17 deste mês, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), nas proximidades do local e horário em que Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi morta durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal.



Filha da diarista, Patrícia Silva relatou que sua mãe foi baleada no caminho de casa após a comemoração do aniversário de um colega, em uma igreja de Duque de Caxias. Um dos tiros ultrapassou o porta-malas e acertou a vítima, que estava no banco do carona.

O companheiro de Claudia, José Vitorino, ao tentar retornar à rodovia para tentar socorrer a mulher, se deparou com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a encaminhou ao HMAPN. A mulher foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência para a drenagem no tórax perfurado.



A família acredita que o tiro partiu da ação que provocou a morte de Anne Caroline. A Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal investigam se os casos aconteceram na mesma ocorrência.



Mulher morta por tiro da PRF



Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi morta durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Rodovia Washington Luiz (BR-040), sentido Rio de Janeiro, por volta das 22h de sábado (17).



Ela e o condutor do veículo estavam em um carro em alta velocidade e não teriam obedecido a ordem de parada dos policiais. Os agentes realizaram um cerco tático e dispararam contra o casal. Um dos tiros atingiu a mulher.



Ela foi socorrida pelos policiais para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, mas não resistiu e morreu na madrugada de domingo (18).



Soltura de agente



O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) responsável pelos disparos que mataram Anne Caroline foi solto no domingo (18). Ele chegou a ser preso ainda no sábado (17), mas recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia.



O Policial vai continuar afastado preventivamente das atividades operacionais. A Corregedoria da PRF e a PF instaurou um procedimento interno e acompanham as investigações.



Protocolo da PRF



O diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando de Oliveira, disse nesta terça-feira (20) que o protocolo não permite disparos em veículos em movimento, apenas se for para revidar uma agressão.



A justificativa se deu em razão da morte da jovem Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, que foi baleada durante uma abordagem na Rodovia Washington Luiz (BR-040), no sábado passado (17).



O diretor também esclareceu que o próprio policial que fez os disparos esteve presente em uma operação na qual uma viatura da PRF foi atingida por criminosos.