Aplicativo será lançado para rastrear alunos faltosos e evitar evasão escolar

Rio - A Secretaria Municipal de Educação lança, nesta terça-feira (27), o aplicativo DiáRio. Com o desafio de manter os alunos da rede municipal em sala de aula, com alta frequência, o app irá rastrear e controlar, em tempo real e de forma digital, as faltas dos estudantes das 1.549 unidades escolares. Será possível identificar e acompanhar os alunos com maior número de ausências, facilitando a intervenção precoce e evitando que eles abandonem os estudos.

Desenvolvido também pela Empresa Municipal de Informática (Iplan-Rio), o DiáRio já está em uso experimental desde o início do ano letivo, mas seus resultados já podem ser aferidos, permitindo o planejamento das ações de busca ativa na rede. A ferramenta vai contribuir para melhorar a gestão acadêmica, antes restrita aos métodos tradicionais de registro de frequência baseados em controles manuais.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, ressalta o compromisso de não perder nenhum aluno. "O aplicativo DiáRio é um passo importante nessa direção, colocando a chamada na palma da mão e fortalecendo os esforços para manter os alunos engajados e presentes na sala de aula", disse.

Uma das principais vantagens do app é a possibilidade de traçar perfis detalhados dos alunos em risco de evasão, levando em consideração diversos aspectos, como localização geográfica, situação socioeconômica, gênero e idade. As informações coletadas pelo programa serão utilizadas para informar aos familiares o maior índice de infrequência, aumentando a eficácia das medidas de busca ativa, através da abordagem direcionada.

Cada escola receberá boletins diários com as frequências registradas, permitindo uma rápida identificação dos alunos com maior número de faltas. Com a campanha de busca ativa, realizada no ano passado, a rede municipal de ensino alcançou a menor taxa de abandono da história, com apenas 0,86%.

A apresentação do programa será na Escola de Formação Paulo Freire, na Avenida Presidente Vargas, 1314, no Centro da Cidade, às 10h