PF apreende grande quantidade de anabolizantes irregulares no estado do Rio

Rio - A Polícia Federal apreendeu 153 volumes contendo medicamentos classificados como esteroides anabolizantes sem registro na Anvisa, no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios em Benfica, na Zona Norte do Rio.



A ação trata-se de uma das maiores apreensões de anabolizantes irregulares já realizadas pela PF no estado do Rio. Entre as substâncias apreendidas, estão diversas ampolas de Trembolona, Stanozolol, Deca Durabolin, Dianabol, Durateston, Metandrostenolona e Boldenona, além de outros esteroides que também estão presentes na Lista de Substâncias Anabolizantes. Os medicamentos que constam na listagem estão sujeitos a controle especial no Brasil.



As investigações, realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Rio, apontam que os esteroides apreendidos seriam distribuídos para vários estados brasileiros.



As diligências seguem em curso, e os investigados poderão responder pelo crime de falsificação de produto terapêutico ou medicinal. Se condenados, eles podem pegar pena de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa.