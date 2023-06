Suplente de Flávio Bolsonaro se aproxima do prefeito de Belford Roxo, aliado de Lula

O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se aliou ao prefeito de Berford Roxo, Waguinho (Republicanos), e à ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), com o objetivo de estruturar candidaturas de centro-direita no Estado para as eleições municipais de 2024. Marinho ingressou na legenda comandada por Waguinho, porém ainda não definiu se concorrerá a algum cargo no pleito do próximo ano.



Um dos principais articuladores da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, Marinho rompeu com a família do ex-presidente ainda no início do governo. Na eleição de 2022, o empresário declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi nesse contexto que surgiu o convite de Waguinho para ingressar no Republicanos.



Segundo o jornal O Estado de São Paulo, um mês antes de ingressar na legenda, Marinho se reunira com Flávio Bolsonaro. O convite do ex-desafeto teve como pretextos a eleição para prefeito do Rio de Janeiro — na qual o senador pode sair candidato — e a proposta de reconciliação entre a família Bolsonaro e o empresário. O encontro foi divulgado, e Marinho se viu obrigado a baixar o tom das críticas ao ex-presidente.



A filiação de Marinho ao Republicanos ocorreu a convite de Waguinho, um dos principais nomes da campanha de Lula no Rio de Janeiro no ano passado. Por sua vez, o empresário não descarta um eventual apoio a Flávio na eleição municipal de 2024, porém fechou aliança com outro grupo político.



Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Marinho afirmou que qualquer decisão sobre as eleições do próximo ano depende do posicionamento de Waguinho:



“O meu projeto político está muito vinculado ao prefeito de Belford Roxo, Waguinho. Ele é a maior liderança popular do Rio de Janeiro. Como é presidente do Republicanos, meu alinhamento depende de como ele irá conduzir esse processo no Rio de Janeiro. Ele pretende concorrer ao governo do Rio de Janeiro e vai organizar o partido pensando nas eleições do ano que vem”, afirmou Marinho em entrevista ao jornal paulista.