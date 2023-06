Ontem (25), em Vassouras, agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam uma pistola 9 milímetros com 5 munições. A apreensão aconteceu após recebimento de denúncia anônima sobre supostos disparos de arma de fogo em um evento no bairro Grecco. A pistola foi localizada em meio ao mato à margem da rodovia BR-393. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi preso. O caso foi registrado na 95ª DP de Vassouras.