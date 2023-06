Três suspeitos de ligação com milícia são presos em Jacarepaguá

Rio - Policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8º DPJM) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (26), dois homens, um de 22 anos e outro de 20, e uma mulher 43 anos, suspeitos de ligação com um grupo paramilitar que atua na Comunidade Asa Branca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.



Com base em informações passadas pelo Disque Denúncia de que um grupo de milicianos estaria realizando cobranças aos moradores e comerciantes da região, os policiais conseguiram localizar e abordar os suspeitos, em um veículo, na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica. Com eles, foram localizados duas pistolas com numeração raspada, munições e dois aparelhos celulares.



O caso foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), onde foram tomadas as medidas cabíveis. Os suspeitos foram encaminhados para uma unidade da SEAP (RJ), onde ficarão presos e à disposição da Justiça.



Informações sobre a localização de grupos paramilitares podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.