Polícia prende suspeito de assassinato na Região Metropolitana do Rio

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (24), um suspeito de homicídio em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Luan de Oliveira Barbosa Coelho, de 23 anos, é investigado pelo assassinato de Alex Sandre Torres Braga, morto a tiros na última sexta-feira, no mesmo município.

A vítima deu entrada em uma unidade de saúde após ser atingida por vários disparos. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSNG) começaram as investigações e identificaram Luan como o autor do crime. No sábado, o Tribunal de Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporário contra o suspeito.

Os agentes realizaram um trabalho de monitoramento e prenderam Luan no bairro de Barro Vermelho. Ele passou por audiência de custódia, que manteve a prisão, e responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e com impossibilidade de defesa da vítima.