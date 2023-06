Vídeo: Acidente no 'globo da morte' deixa dois motociclistas feridos

Rio - Dois motociclistas ficaram feridos, na noite do último sábado (24), após uma colisão dentro do "globo da morte" de um circo em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaperuna foi acionado às 20h07 para socorrer as vítimas na Avenida Governador Roberto Silveira, e encaminhou Paulo Roberto L. Silva, de 29 anos, para o Hospital São Vicente de Paulo. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dele.



O acidente foi registrado por pessoas que assistiam à apresentação. No vídeo, é possível ver os dois condutores fazendo manobras dentro da jaula, até que um perde o controle e acaba causando o acidente, deixando o público em choque. Confira: