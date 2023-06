Abertas as inscrições para 180 vagas em cursos gratuitos para jovens e pessoas com deficiência

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) abriu inscrições para cursos de formação profissional gratuitos, destinados a jovens de 15 a 24 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio na rede pública. São 180 vagas para os cursos de Gestão Empresarial, Suporte em TI e Microsoft Office Essencial, distribuídas em duas unidades de Realengo e Bonsucesso. Os cursos acontecerão no segundo semestre, em formato presencial. As inscrições vão até 26 de julho no site do IOS.

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante três anos após a formação, vagas de empregos, principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.



O IOS já formou mais de 43 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 60%.



Os cursos terão os seguintes conteúdos:



- Gestão Empresarial - forma profissionais para atuarem em áreas administrativas. O curso é no formato presencial e está disponível na unidade de Realengo.



- Microsoft Office Essencial - forma profissionais aptos a desenvolver tarefas que utilizem a informática como principal ferramenta, assim como terão conhecimento das metodologias ágeis e suas aplicações. O curso está disponível na unidade de Realengo.



- Suporte em TI - forma profissionais para atuar com equipamentos tecnológicos de modo a auxiliar na implementação de processos de infraestrutura tecnológica de uma empresa. O curso está disponível na unidade de Bonsucesso.