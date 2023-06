Governo do Rio realiza ação de combate às drogas na Central do Brasil

Rio - O Governo do Rio realizou, nesta segunda-feira (26), uma ação referente ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Em parceria com a SuperVia, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Sedsoh) esteve na estação Central do Brasil, no Centro do Rio, com objetivo de conscientizar sobre as consequências do uso de drogas. Ainda nesta segunda, uma missa será celebrada no Santuário Cristo Redentor, às 18h.

Além de conversarem com os passageiros, os funcionários da pasta distribuíram panfletos com informações de mitos e verdades relacionados a maconha, cigarro, cocaína, crack e alucinógenos. O folheto oferece ajuda para quem apresenta uso abusivo de substâncias, indicando o contato com a secretaria por meio do telefone 2332-6775.

O evento também contou com apresentações musicais e teatrais. No interior da estação, ex-usuários de drogas formaram um coral e, em seguida, uma peça de teatro foi encenada para retratar a forma como a dependência química afeta a vida das pessoas.

"Estamos aqui realizando mais uma ação sobre esse tema que é tão importante. Estamos de portas abertas para atender cada um que precise de ajuda. Precisamos conscientizar e apoiar as pessoas que estão nessa situação de dependência. Esse é um problema de saúde pública e precisa ser encarado como uma doença que necessita de tratamento", comentou Marileia de Paula, subsecretária da Prevenção a Dependência Química.

O Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC) participou da ação, oferecendo isenções para documentos. Durante toda a semana, a SuperVia veiculará material informativo nas telas que ficam dentro dos vagões dos trens.

O conjunto de ações da Sedsodh a segue até quinta-feira (29), quando haverá uma ação com educadores do Hotel Acolhedor do Catete, espaço destinado para acolhimento de pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social.

Política pública contra as drogas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define que a dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. Com isso, é considerada um problema de saúde pública, que precisa de atenção de todos os países, governantes e sociedade civil. Em 1987, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes estebelceu o dia 26 de junho como o Dia Internacional contra Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.

De acordo com a Sedsodh, a Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química tem trabalhado para implementar política pública sobre drogas por meio de ações integradas entre os entes federativos e a sociedade civil.

"A pasta realiza visitas de articulações para o fomento desta política que inclui a prevenção, o cuidado e a reinserção social, com o objetivo de ofertar assessoria técnica e administrativa para a realização dessas ações. O Estado é responsável por criar e gerenciar políticas públicas e dar suporte para que os municípios atuem. Considerando que cabe às prefeituras o atendimento e apoio ao usuário de álcool e drogas e, ao Estado, promover articulações com as prefeituras e entidades da sociedade civil que atuam na área de álcool e drogas", informou.