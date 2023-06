Jovem é suspeita de agredir a própria avó em Resende

Uma jovem, de 21 anos, é suspeita de agredir a própria avó, de 70 anos, em Resende. O caso aconteceu na sexta-feira (23) na localidade do Mutirão, no bairro Cidade Alegria.



Segundo a Polícia Militar (PM), a idosa deu entrada no Hospital de Emergência de Resende com dois cortes no pescoço. Ela informou que havia sido ferida pela neta.



Na residência, os agentes encontraram a jovem com cortes superficiais nos dois pulsos. Ela alegou que não havia feito nada com a avó.



A jovem foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuada por lesão corporal, ouvida e liberada. A idosa não corre risco de morte.