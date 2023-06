Polícia realiza operação e apreende dez veículos em comunidades do Jardim América

Rio - Policiais civis realizaram, nesta segunda-feira (26), mais uma fase da Operação Torniquete para coibir roubos de cargas e de veículos nas comunidades Furquim Mendes, Dique e Ficap, em Jardim América, na Zona Norte do Rio.



Durante a operação, quatro pessoas foram presas por roubo, adulteração e receptação qualificada e os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Também foram apreendidos dez veículos roubados e oficina mecânica foi interditada.



As investigações apontam também que as comunidades possuem posicionamento estratégico para a prática de roubos de veículos e de cargas, cometidos em diversas regiões do Rio de Janeiro, como a Avenida Brasil, e nos municípios de São João de Meriti, Nilópolis e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A ação realizada pelos policiais das Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).