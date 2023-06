Resende é derrotado pelo Nova Iguaçu na Série D

O Resende foi derrotado por 3 a 0 pelo Nova Iguaçu no sábado (24) no Estádio do Laranjão, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Gigante do Vale permanece na sexta colocação do grupo 6, com dez pontos ganhos, a quatro do G4.



O Nova Iguaçu foi melhor na primeira etapa de partida e terminou os primeiros 45 minutos vencendo por 3 a 0. Cayo Tenório, aos 17 minutos, abriu o placar em cobrança de falta. Marllon ampliou aos 25, após cobrança de escanteio, e Andrey fez o terceiro em um contra-ataque aos 39 minutos.



Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o adversário alvinegro será o Santo André-SP, no sábado, dia 1º, às 15h, no Estádio do Trabalhador.