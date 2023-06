Resende vence Portuguesa-RJ na semifinal da Taça Rio sub-20

O Resende saiu na frente na disputa por uma vaga na decisão da Taça Rio sub-20. O time venceu a Portuguesa-RJ por 1 a 0 no domingo (25), no Estádio do Trabalhador, pela primeira partida da semifinal. Paulo Guss marcou o gol alvinegro.



O jogo de volta será no próximo domingo, dia 2, às 15h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Gigante do Vale joga com a vantagem do empate para avançar à decisão.