Mulher é atacada por companheiro e sofre queimaduras em Vila Isabel

Rio - Uma mulher foi agredida e teve corpo queimado por companheiro, na noite deste domingo (25), no Morro dos Macacos, Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A vítima foi socorrida por vizinhos e seu estado de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos (UPP Macacos) foram acionados para checar a entrada de uma mulher vítima de agressões no Hospital Federal do Andaraí. A mulher, que é moradora da localidade conhecida como "Pau da Bandeira", teria dado entrada na unidade hospitalar vítima de queimaduras, após ser agredida por seu companheiro.

Em conversa com os policiais, a vítima relatou ter sofrido violência doméstica por parte do acusado. Após as agressões, o autor do crime empreendeu fuga logo em seguida. Com o relato da vítima, os agentes foram até a 20ª DP (Vila Isabel), onde o caso foi registrado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado como tentativa de feminicídio. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos e encontrar o acusado.