Confira a programação da 20ª Festa da Cultura Italiana de Porto Real

Para comemorar os 148 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos em Porto Real, a Associação Vittorio Emanuele II realiza entre os dias 7 e 9 de julho a 20ª Festa da Cultura Italiana. O evento acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.



Há diversão para todos os gostos, incluindo as delícias típicas produzidas pelas famílias italianas. A programação conta ainda com apresentações de danças, parque de diversões, eleição da rainha e princesa da festa, festival de prêmios, almoço Della Mamma e muito mais. Os shows serão especiais com Celeste Zeminiam, Fred Rovella, Mario Pastore e a Banda Matrix.



De acordo com o presidente da Associação Vittorio Emanuele II, Paulo Henrique Marassi, é importante que as tradições sejam preservadas. "É uma forma de resgatar a história, reverenciar as famílias que trabalharam nas terras e reconhecer o valor da cultura. Vamos proporcionar uma grande festa para celebrarmos a nossa história", destaca.



Confira a programação:



Sexta-feira (07/07)

19h - Início

19h30 - Abertura oficial

20h - Apresentação das candidatas à Rainha e Princesa da Festa

20h30 - Apresentação do Grupo de Dança Le Piccole Ballerine e seus Porpetones

21h30 - Coroação da Rainha e Princesa da Festa

22h30 - Show da Celeste Zeminian



Sábado (08/07)

12h - Início

18h - Desfile das famílias italianas

20h - Apresentação das Bailarinas da Escola Arte em Cena

22h30 - Show com Fred Rovella

00h30 - Show com a Banda Matrix



Domingo (09/07)

08h - Missão em Ação de Graças

12h às 14h - Almoço Della Mamma

15h30 - Festival de Prêmios

21h30 - Show com Mario Pastore