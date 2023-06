Prefeitura de Quatis adquire veículos para a Saúde

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou a compra de sete veículos 0 km. A frota de veículos vai atender as Unidades de Saúde, no transporte da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), e também as atividades desenvolvidas pelo setor de Vigilância em Saúde.



Segundo a SMS, foram investidos mais de R$ 500 mil reais para a compra dos veículos, em sua maioria através de recursos do Governo do Estado e da União, por meio de Emenda de Relatoria e de Emenda Individual.



De acordo com o prefeito Aluísio D'Elias, a expectativa é que a Saúde tenha uma frota de mais de 30 veículos em 2023. "Cada vez mais estamos fortalecendo a nossa área da saúde. Parabenizo toda a equipe pelo empenho na realização desta importante entrega à nossa população", afirma