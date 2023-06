Operação do Ministério da Agricultura apreende 41 mil litros de vinho irregular em Santa Catarina

São Paulo - A 39º Operação Ronda Agro, do Ministério da Agricultura, apreendeu 41 mil litros de vinho em situação irregular em Santa Catarina. Além do produto, também foram recolhidas aditivos proibidos, como corante roxo vinho e metabissulfito de sódio, e rótulos falsificados constando a denominação "Vinho Colonial".



Conforme a pasta, em nota, a ação do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira) ocorreu na última semana em oito estabelecimentos produtores de vinho nos municípios de Salto Veloso, Pinheiro Preto, Tangará e Videira.



Durante a operação, foram fiscalizados 232.651 mil litros de produtos, entre vinhos, vinagres e outras bebidas alcoólicas.



Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, ao todo foram emitidos quatro autos de infração e 27 termos, entre apreensão, colheita de amostras e inspeção, que resultaram em um prejuízo aos infratores de aproximadamente R$ 478 mil em apreensões.