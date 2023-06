Vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz: Rio tem quase 5 mil oportunidades

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.718 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.236 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) oferta 2.211 vagas de emprego para a população fluminense. Grande parte das vagas está localizada na Região Metropolitana , onde há excelentes oportunidades para pessoas com deficiência, tais como para enfermeiro, assistente social, farmacêutico, psicólogo e fonoaudiólogo. Os salários giram em torno de R$ 3.960, e podem chegar a R$ 5.280. A mesma região tem ainda oportunidades que exigem desde o ensino fundamental até o superior completo, como as três vagas para engenheiro de segurança do trabalho, na Ilha do Governador , as oito para subgerente de lojas, no bairro de Olaria , e outras cinco para o município de São João de Meriti .



No Médio Paraíba são oferecidas 57 vagas para diferentes funções, de até três salários mínimos (R$ 3.960) como a de motorista de caminhão e a de mecânico montador, ambas para o centro de Valença e com experiência. Também existem opções que não exigem escolaridade, mas pedem experiência anterior na função, tais como cozinheiro de restaurante, eletricista e carpinteiro, entre outras.

Na Região Serrana , todas as vagas estão concentradas na cidade de Teresópolis. Algumas exigem o ensino médio completo, como as de garçom, e outras, como a de carregador de caminhão, não requerem escolaridade. Quem tem experiência como motorista de caminhão pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea, com salário de até R$ 2.640.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 82,8% das oportunidades são do setor de Serviços, seguido pelo de Comércio (17,1%), e 95% exigem experiência anterior na posição. Com base nesses dados, a secretaria firmou parceria com a Firjan Senai e está oferecendo mais de 300 vagas em cursos de qualificação, para diferentes profissões e em diversos municípios. As inscrições podem ser feitas em postos Sine designados e a lista está disponível nas redes sociais e no site da secretaria.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 1024 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade, com e sem experiência, em diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 304 são para pessoas com deficiência (PcD).

"O novo sistema de candidatura simplifica o processo de busca e inscrição para vagas de emprego. Com o código da vaga em mãos, é só preencher o formulário que está no link http://bit.ly/Cadastro_de_Curriculo_SMTE ", detalha o secretário Everton Gomes.

Quem não possui fácil acesso à internet, pode se cadastrar comparecendo a um dos sete postos de atendimento, portando RG, CPF, PIS e currículo. Eles funcionam das 8 às 16h, e ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD), que era exclusivo para pessoas com deficiência e, a partir de agora, passa a atender também trabalhadores em geral.

Pessoas com deficiência têm a opção ainda de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 247 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (94), Engenharia (64) e Comunicação Social (34). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 30 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 27 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 59 vagas. Sendo técnico em Administração (12) e Eletrotécnica (3). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.040 oportunidades de estágio, sendo que 534 para Ensino Superior e 506 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Em Barra Mansa , há duas vagas para administração e uma para jurídico. Em Campos , há duas oportunidades para administração.

Em Duque de Caxias , há uma vaga para jurídico, uma para serviço social e uma para ciências contábeis.

Já em Macaé , são oito oportunidades para administração, uma engenharia de produção, uma para arquitetura e urbanismo, uma para marketing, uma para construção civil, uma para informática e uma para esportes.

Em Niterói , são 13 vagas para administração, duas para construção civil, vinte e duas para educação, duas para esportes, oito para informática, duas para marketing, uma para arquitetura e urbanismo, uma para jurídico, quatro para comunicação social, três para contabilidade, uma para design e uma para transportes.

Em Nova Friburgo , há uma vaga para comunicação, duas para administração, uma para ciências contábeis, uma para esportes e uma para engenharia de produção. Já em Petrópolis , há oito vagas para administração, duas para ciências contábeis e uma para educação. Em Três Rios , há duas oportunidades em contabilidade e uma em comunicação social. Já em Teresópolis , são quatro vagas para administração.

No Rio de Janeiro , há cento e trinta e uma vagas para administração, oito para ciências econômicas, dez para comunicação social, doze para construção civil, trinta e seis para ciências contábeis, trinta e oito para educação, cinco para elétrica-eletrônica, vinte e nova para informática, cinquenta e uma para jurídico, quatro para letras, dezoito para marketing, três para produção mecânica, treze para psicologia, nove para saúde, duas para química, onze para engenharia de produção, três para arquitetura e urbanismo, nove para biblioteconomia, quatro para licenciatura, quatro para telecomunicações, duas para comércio exterior, duas para design, uma para arquivologia, uma para serviço social, quatro para turismo e lazer, duas para artes, uma para recursos operacionais, uma para moda, uma para nutrição e cinco para gastronomia.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 196 vagas. São 110 oportunidades para Jovem Aprendiz e 86 para Estágio - Ensino Médio e Superior. No Rio de Janeiro , há vagas para Estágio na área de Tecnologia, Atendimento ao Público e Ramo Alimentício.

Já para Jovem Aprendiz há oportunidades para Logística, Administração e Atendimento.

Em Niterói , para Estágio as oportunidades são em Atendimento ao Público, Auxílio a Cozinha, Turismo, Pedagogia e Administração.

Em jovem aprendiz, as oportunidades são de Administração, Copa e Cozinha e Atendimento ao Cliente.

Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Hospital Casa

A Rede Hospital Casa oferece 48 vagas para diversos hospitais do grupo em diferentes áreas. Entre os cargos disponíveis estão enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, assistente social, copeira, cuidador, auxiliar administrativo, analista comercial, faturista e outros.