Foca é encontrada e acompanhada por biólogos em praia da Costa Verde

Rio - Uma foca foi avistada, na manhã desta segunda-feira (26), na Praia da Marambaia, na Região da Costa Verde do Rio. A aparição do animal marinho foi acompanhada de perto por uma equipe de biólogos e veterinários.



O mamífero aquático foi avistado saindo do mar e descansando na faixa de areia. De acordo com os profissionais, o animal parecia estar cansado e desorientado.

Um grupo de biólogos acompanhou a distância a movimentação do animal Divulgação