Atletas do projeto Inclusão Meriti conquistam medalha de prata no Mundial das Olimpíadas Especiais

Jovens atletas meritienses são bicampeões olímpicos, medalha de prata, no Mundial das Olimpíadas Especiais que aconteceu no último fim de semana em Berlim, Alemanha. Os meninos da Vila fazem parte do projeto Esporte Inclusão Meriti, que tem o intuito de promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência (PcD).



O formato do campeonato é unificado, com jogadores parceiros, sem deficiência, que em algumas modalidades jogam junto com os atletas com deficiência. A competição contou com 150 países e 7.000 atletas em 26 modalidades.



A delegação de São João de Meriti participou nas modalidades de Basquete, Atletismo e Bocha. São eles: Rafael dos Santos, 32 anos (atleta parceiro), Lucas Monteiro, 31 anos (atleta parceiro), Rodrigo Gouvea, 30 anos (atleta PCD), Diego Couto, 29 anos (atleta PCD) e Alexandre Silva, 26 anos (atleta PCD - Athletic Meriti) estão trazendo a medalha de prata para o país.



No último sábado, 24/6, o time masculino de basquete ficou em segundo lugar. O jogo foi contra o time da casa e o placar foi de 13 x 10 para os alemães.



Time masculino de basquete de São João de Meriti ficou em segundo lugar (prata) Divulgação

Orgulhoso, o secretário de esporte e lazer Dinho Meriti disse: “É muito gratificante estar à frente da Secretaria e colher bons frutos para nossa cidade. O projeto é de extrema importância para nosso atletas e só ficou mais comprovado com essa conquistas que estes jovens estão trazendo para nossa amada Vila Olímpica”.

O prefeito de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, e o deputado estadual Valdecy da Saúde elogiaram os atletas e parabenizaram o trabalho do secretário Dinho.



A delegação meritiense também trouxe duas medalhas de bronze com a performance da atleta



Outros destaques:



Thaissa Pinheiro _ 200m (7° lugar)

Salto em distância (5°lugar)

Revezamento _ Participação



Davi Arruda _ 200m (5° lugar)

Salto em distância (5° lugar)

Revezamento _ Participação



O projeto Inclusão Meriti está aberto a qualquer tipo de deficiência, seja ela intelectual ou física, atendendo a pessoas a partir dos 12 anos até a terceira idade, sempre às terças e quintas-feiras (manhã – 9h às 12h e tarde – 14h às 17h), nas seguintes modalidades: Futsal, Basquete, Atletismo, Bocha, Tênis de mesa e Psicomotricidade.