Vídeo: Golfinhos são flagrados na praia de Ipanema

Rio - Um grupo de golfinhos foi avistado durante as primeiras horas desta segunda-feira (26), no mar de Ipanema.



O registro foi feito por Gabriel Klabin, empresário que publica em suas redes imagens do Rio captadas por drones.



Nas imagens, um grupo de cerca de sete golfinhos é flagrado nadando próximo a Pedra do Arpoador. É possível observar dois filhotes do animal nas filmagens.