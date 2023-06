Seeduc convoca professores aprovados em concursos de 2013 e 2014 para programa de integração

Rio - A partir desta terça-feira (27), a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) inicia o programa “Integração e Acolhimento dos Novos Servidores”, que dará as boas-vindas aos 645 profissionais convocados dos concursos de 2013 e 2014. Eles também serão apresentados à estrutura pedagógica e ao funcionamento da secretaria.



Os novos professores vão atender 13 disciplinas: Artes, Biologia, Educação Física, Espanhol, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Ensino Religioso.



O objetivo é ajudar na adaptação dos novos docentes, que serão recebidos nas 14 Regionais Administrativas da Seeduc espalhadas por diferentes municípios no estado, conforme as unidades escolares nas quais irão trabalhar. O processo acontece até a próxima sexta-feira (30), e após o acolhimento, todos deverão aguardar a nomeação no Diário Oficial do Estado, para assumir seus respectivos cargos.