Espaço da Mulher Mesquitense está com inscrições abertas para turmas de cabeleireira e barbeira

O Espaço da Mulher Mesquitense abriu as inscrições para turmas de cabeleireira e barbeira nesta segunda-feira, 26 de junho. As vagas são limitadas e direcionadas às mulheres a partir de 16 anos.



A formação conta com aulas teóricas e práticas, somando 100 horas de carga horária para cada profissionalização.



“Durante o processo de aprendizagem, as alunas aprendem o conceito das técnicas. As ações sociais, promovidas pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social, são também oportunidades para aplicá-las na prática”, explica Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita e gestora do Espaço da Mulher Mesquitense.



As interessadas devem procurar o local, que fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É preciso levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Mesquita.