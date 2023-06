Inea já havia embargado lixão incendiado nesta segunda-feira em Teresópolis

Rio - O Lixão do Fischer, em Teresópolis, na Região Serrana, funcionava sem condições de receber os resíduos do município, já que o local havia sido embargado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) desde 2018, mas uma decisão judicial autorizava o depósito de material no local. Nesta segunda-feira (26), um incêndio que encobriu a região de fumaça, trouxe à tona as condições do local.

A Prefeitura de Teresópolis disse, em comunicado, que investiga o caso e que há indícios de ter sido um incêndio criminoso. Ainda comunicou que medidas estão em andamento para resolver a situação como a suspensão do despejo de lixo no local e, para isto, busca um acordo com a Justiça e o Governo do Estado para que o transbordo seja realizado já que não consegue arcar com os custos. Outra providência foi a conclusão da proposta de construção de uma usina de processamento do lixo coletado no Município, bem como do material alocado no aterro, agregando ainda geração energética neste processo.

O Inea informou, por meio de nota, que embargou o local devido às condições desfavoráveis da unidade, mas o aterro funciona baseado em uma decisão judicial posterior. O órgão ressaltou que a unidade recebe vistorias constantes realizadas por equipes no âmbito de suas competências, e também da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Informou também que as medidas de controle devem ser rotineiras, a fim de evitar situações de risco ambiental.

Órgãos ambientais e a Justiça do Rio vão avaliar a situação do lixão de Teresópolis em audiência pública marcada para o próximo mês. A sessão contará com a presença de representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do município. A situação está sendo acompanhada pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis.

De acordo com o MP, o município de Teresópolis e o Estado do Rio estão em tratativas para que o governo financie o transbordo dos resíduos sólidos a outro aterro sanitário fora da cidade como medida provisória até a que se defina uma solução definitiva para a disposição final do material.