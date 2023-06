Central do Brasil recebe posto de vacinação contra gripe e covid-19

Rio - A estação Central do Brasil da SuperVia receberá, nesta quarta (27) até quinta-feira (28), um posto de vacinação contra a covid-19 e a gripe. O ponto de imunização será montado em frente à bilheteria da concessionária, das 8h às 16h. A parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a SuperVia visa ampliar o acesso à vacinação, levando os imunizantes para locais de grande circulação de pessoas.



O posto de vacinação ficará fora da área paga, ou seja, não há a necessidade de passar pelas catracas. Durante a ação, as equipes da SMS vão orientar os passageiros do trem sobre a importância de completar o esquema vacinal contra os vírus, além de tirar dúvidas sobre a imunização.



Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem receber a dose de reforço bivalente contra covid-19 todas as pessoas com 18 anos ou mais. Já a vacina da gripe está disponível para a população a partir dos seis meses de idade.