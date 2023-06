Unidades primárias de saúde recebem Dia D de acompanhamento de saúde do Bolsa Família

As unidades primárias de saúde de Mesquita tiveram um grande Dia D de acompanhamento do Programa Bolsa Família. O mutirão foi direcionado às gestantes, crianças de até 7 anos de idade e mulheres que possuem entre 14 e 44 anos.



Os beneficiários que ainda não tinham realizado o acompanhamento em 2023 tiveram a oportunidade de atualizar os dados.



Nas unidades, as equipes realizam a pesagem e medição dos munícipes, além de outras atividades.



Uma das unidades que organizou o Dia D foi a Clínica da Família Cosmorama. “Todo semestre, elas devem vir à unidade para serem acompanhadas. Ou seja, de seis em seis meses. Nessa oportunidade, conseguimos convidar as pessoas para os serviços oferecidos aqui, como a coleta de preventivos para as mulheres, por exemplo”, conta Rita Pinho, gestora da clínica.



Apesar da realização do Dia D, o acompanhamento acontece diariamente em Mesquita. Quem ainda não realizou a atualização do cadastro entre janeiro e junho deste ano deve procurar uma unidade com o número do NIS e a Caderneta de Vacinação. É importante destacar que o não cumprimento do acompanhamento pode implicar no bloqueio ou na suspensão do auxílio.