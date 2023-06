Riotur inicia cadastramento para blocos de rua que desejam desfilar no Carnaval 2024

Rio - A Prefeitura do Rio começou, nesta terça-feira (27), a cadastrar os blocos que desejam desfilar pelas ruas da cidade no próximo Carnaval. Os interessados devem preencher, até o dia 1º de agosto, um formulário no site da Riotur

Este cadastro é a primeira etapa do processo de validação dos desfiles. De acordo com a Riotur, os inscritos receberão os resultados por e-mail, onde também serão informados sobre os próximos passos. Ao todo, 456 cortejos vão receber autorização para desfilar.



As inscrições são fundamentais para que os órgãos públicos envolvidos na festa tenham condições de planejar e organizar a estrutura da cidade.