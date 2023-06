Niterói faz parte da Organização de Cidades e Governos Locais Unidos

O município de Niterói passou a integrar a Organização de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), rede de governos locais autônomos e democráticos que atualmente cobre mais de 240.000 cidades, regiões e metrópoles e mais de 175 associações de governos locais e regionais em 140 países. A adesão foi realizada através da participação do município no Mercocidades, rede de cooperação horizontal integrada por cidades da América Latina.



Segundo a Prefeitura, o objetivo da adesão é que Niterói busque oportunidades para avanço em políticas públicas através de parcerias e da cooperação entre municípios da rede, além de participar de trocas de experiências e de boas práticas em fóruns internacionais. "A rede é responsável por representar os interesses e valores das cidades e governos subnacionais em nível internacional, principalmente em espaços geralmente ocupados por governos nacionais, como é o caso da ONU", afirmou o Executivo no texto.







Em março deste ano, a convite da CGLU, a coordenadora da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Fernanda Sixel, participou do “Dia dos Governos locais e regionais”, painel organizado pela rede para dedicar espaço às experiências locais durante a 67ª Comissão sobre o Status das Mulheres da ONU (CSW67), o mais importante fórum global sobre os direitos das mulheres e promoção da igualdade de gênero.





O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a Prefeitura tem a característica de estabelecer cooperações com instituições e outras administrações governamentais para avançar em agendas estratégicas para a cidade. O resultado deste trabalho fica evidenciado pelas capacitações e eventos para os quais os gestores municipais são convidados a participar.





“A ONU projeta que, até 2050, 70% da humanidade estará morando nos centros urbanos. Não à toa, as entidades internacionais, como a própria Organização das Nações Unidas, vêm dando mais espaço aos governos locais nos espaços de debate e decisão sobre políticas públicas. Nesse cenário de empoderamento dos municípios, é importante a formação de alianças para trabalharmos coordenadamente em direção a uma sociedade mais justa e sustentável”, explicou Grael.





Mercocidades – Atualmente Niterói integra diferentes redes internacionais, dentre elas a Mercocidades, iniciativa da qual o município é membro do Conselho Executivo, que se reúne anualmente para discutir as principais demandas e compromissos dos governos locais.

Composta por mais de 300 municípios, a organização apoia seus membros através de capacitações técnicas e suporte no desenvolvimento de projetos. Em 2022 a Codim foi selecionada, através do Programa Mulher Líder, para uma capacitação em formulação de projetos em Esteban Echeverría, Argentina. Em março deste ano, o secretário municipal de Defesa Civil, Walace Medeiros, foi selecionado no Programa Iberoamericano de Formação em Resposta Integral às Emergências, em Madri, Espanha.





A articulação das adesões de Niterói em redes internacionais é realizada através do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), responsável pelas relações internacionais e institucionais do município. A secretária do EGP, Katherine Azevedo, ressaltou a importância dessas parcerias para o município.





“Participar da CGLU é mais um importante passo na caminhada para uma cidade comprometida com a ampliação e desenvolvimento de ações públicas. Nos últimos anos, a Prefeitura reativou e aderiu a diferentes redes internacionais, resultando em parcerias enriquecedoras para o munícipio, seja através do aprendizado com outras cidades com as quais compartilhamos desafios, da formalização de parcerias, da capacitação de nossos servidores, e da projeção das experiências municipais em eventos internacionais", disse o poder público no texto.

"A partir dessas experiências podemos perceber como Niterói vem se consolidando como destaque internacional graças a um trabalho integrado e de excelência que é desenvolvido no município”, concluiu Katherine Azevedo", concluiu a Prefeitura na nota.