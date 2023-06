Mais de mil supostas vítimas de tráfico humano são resgatadas nas Filipinas

A polícia das Filipinas anunciou nesta terça-feira (27) que resgatou mais de 1.000 pessoas que supostamente foram vítimas de tráfico de seres humanos para trabalhar no setor de apostas online em Manila.



Entre as pessoas encontradas na operação realizada na capital do país na segunda-feira (26) estavam chineses, vietnamitas, malaios e cidadãos de Singapura.



As supostas vítimas aceitaram empregos anunciados no Facebook para trabalhar nas Filipinas como "assistentes de apostas online", segundo a polícia.



A preocupação internacional é cada vez maior com as fraudes na internet na região Ásia-Pacífico, muitas vezes executadas por vítimas de tráfico humano, enganadas ou forçadas a promover investimentos falsos em criptomoedas.



"A princípio é um caso de tráfico de pessoas", declarou Michelle Sabino, porta-voz da unidade de combate a crimes cibernéticos da polícia nacional filipina.



"Tudo será investigado, inclusive se os trabalhadores participaram nas fraudes cibernéticas", acrescentou.



As autoridades filipinas resgaram no mês passado mais de mil pessoas de vários países asiáticos em situação similar.