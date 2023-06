Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 32 milhões

As seis dezenas do concurso 2.605 serão sorteadas nesta terça-feira, 27, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.



Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana de Férias, que oferece uma oportunidade extra ao apostador. Os outros sorteios serão na quinta-feira, 29, e no sábado, 1. A estimativa de prêmio é de R$ 32 milhões.

Para vencer o prêmio multimilionário é preciso marcar os 6 números sorteados, mas há prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas, podendo colocar de 6 a 20 números. O apostador também tem a opção de deixar o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.