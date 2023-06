Niterói realiza evento de pedal em homenagem ao Orgulho Autista

O Dia do Autista está em alta na cidade de Niterói. Em comemoração a data do Orgulho que foi comemorada no domingo (18) a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Acessibilidade (SMA) e a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, realizour o “Pedala TEA”, o primeiro pedal do orgulho autista.

A concentração foi pela manhã, no Skatepark em São Francisco. A rota programada envolveu um passeio pelo túnel Raul Veiga e pela Praia de Icaraí até a altura da Miguel de Frias. O evento foi gratuito e aberto a todos.



No cicloponto, no calçadão de Icaraí, a SMA organizou um ponto do programa Praia Sem Barreiras, com sorteios de brindes. O passeio ciclístico contou com a participação de Omar Heart, único faixa preta de jiu jitsu autista do mundo, escritor, ativista e neuropsicopedagogo especialista no desenvolvimento de pessoas com deficiência. O Pedala TEA conta com o apoio da Amazonas Eventos, do Evo Bike Bistrô, e da Sense S2 Bike Shop.



Para a subsecretária de Acessibilidade, Simone Capella, o evento é uma maneira de conscientização da população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).



"Promover atividade lúdica e esportiva em ações como o Pedala TEA fomenta a importância de ser discutir e concretizar a acessibilidade em todos os espaços. No dia do Orgulho Autista, trazer a prática do ciclismo como forma de inclusão só mostra que as pessoas com deficiência precisam apenas de apoio e incentivo para mostrarem suas potencialidades. Eles querem estar em todos os lugares”, afirmou a subsecretária.



A diretora de Educação e Comunicação da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Helena Porto, ressaltou que o objetivo do evento é a inclusão.



“Nosso evento pretende conscientizar, disseminar informações e acolher as famílias das pessoas incluídas no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em uma atividade física e divertida. A ideia é usar a bicicleta como ferramenta de inclusão, socialização, e visibilização desta pauta tão importante. Estas são algumas das possibilidades que a bicicleta nos oferece, além de ser um meio de transporte ativo, saudável e sustentável. A cidade só tem a ganhar com uma ação como esta”, disse a diretora.



Sobre o Dia do Orgulho Autista

A data é celebrada anualmente e mundialmente em 18 de junho desde 2005 e é uma celebração da neurodiversidade de pessoas do espectro autista e tem como objetivo conscientizar e mudar a visão que as pessoas têm sobre o autismo, mudando o olhar de “doença” para “diferença”. O orgulho autista reconhece o potencial de todas as pessoas.



O Transtorno do Espectro Autista envolve atrasos e comprometimentos do desenvolvimento, seja da linguagem, seja no comportamento social. Os sintomas podem ser emocionais, cognitivos, motores ou sensoriais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 70 milhões de pessoas com autismo no planeta.