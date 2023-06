Prefeito de Niterói visita construção de contenção no Cantagalo

O prefeito de Niterói, Axel Grael, como parte do trabalho do Projeto Prefeitura Móvel no Largo da Batalha, visitou à Escola Municipal Vera Lúcia Machado, no Cantagalo. De lá, ele seguiu para as obras de contenção de encostas na Rua C e no Campolino, no Cantagalo. Acompanhado da secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, o prefeito esteve ainda na Rua A, onde foi fiscalizar as obras de saneamento que a concessionária Águas de Niterói está realizando na região da Bacia do Rio Badu.



A concessionária está investindo mais de R$ 40 milhões na modelagem hidráulica do Sistema de Distribuição de Pendotiba, São Francisco, Charitas e Jurujuba, além de expansões nos Sistemas de Esgotamento Sanitário do Badu e Barreto, que atende também a Engenhoca). No cruzamento da Rua A, no Cantagalo, Axel Grael encontrou com o diretor da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves, que mostrou detalhes das intervenções que vão beneficiar mais de 20 mil moradores dos bairros Badu, Pendotiba, Maceió e Largo da Batalha.



"As ações aqui no Cantagalo integram um conjunto de intervenções que fazem de Niterói uma cidade mais resiliente. Neste momento, estamos realizando 87 obras. Este local aqui no Cantagalo já enfrentou problemas antes com deslizamento. Contenções como essa salvam vidas, dão maior segurança aos moradores e se complementam ao trabalho de planejamento de Defesa Civil, porque tem que ter pessoas capacitadas para saber o que fazer numa situação de emergência, tem que ter um protocolo para que as pessoas saibam o que fazer numa situação de emergência quando a sirene toca. São ações conjuntas que impactam diretamente na vida de quem vive aqui", destacou Axel Grael.



Somente este ano, estão sendo investidos mais de R$ 236 milhões em intervenções em várias regiões, beneficiando diretamente as comunidades do Morro do Céu, Morro Boa Vista, Caixa D’Água, Santa Rosa, Grota do Surucucu, Cantagalo, Martins Torres, Morro do MIC, Caramujo, Cavalão e Morro do Bumba, entre outras. As ações fazem parte do Plano Niterói 450 Anos, que prevê R$2 bilhões em investimentos na cidade entre 2022 e 2024. O objetivo é ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense nos 450 anos de fundação da cidade, comemorados neste ano.



Para a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, as ações de contenção no Cantagalo, somadas a ampliação da infraestrutura de saneamento que está sendo implantada na região pela Águas de Niterói, requalificarão a infraestrutura urbana local.



"As redes coletoras de esgoto instaladas pela Águas de Niterói permitem que os resíduos líquidos sejam encaminhados para receber o tratamento adequado, como forma de conservação dos recursos naturais e eliminação de focos de contaminação e poluição. O sistema melhora as condições sanitárias locais através da coleta rápida e segura do esgoto residencial, e aumenta a qualidade de vida dos moradores", ressalta Dayse Monassa.

Fotos: Lucas Benevides