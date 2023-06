Desembargadores julgam recursos que vão definir crimes e júri popular de Jairinho e Monique Medeiros nesta terça

Rio - O julgamento dos recursos que vão definir os crimes pelos quais o ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros devem responder em júri popular pela morte de Henry Borel acontece na tarde desta terça-feira (27).

Em novembro de 2022, o ex-vereador e a mãe de Henry Borel foram pronunciados, quando a Justiça entende que houve crime contra a vida. Na pronúncia da juíza Elizabeth Machado Louro, Jairinho será julgado por homicídio triplamente qualificado com emprego de tortura, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ele segue em prisão preventiva. Já Monique Medeiros foi pronunciada por homicídio e omissão, e está em liberdade.

júri popular. O Ministério Público entrou com recurso contra a parte da sentença de pronúncia que absolveu Monique dos crimes de tortura por omissão, falsidade ideológica e fraude processual, além da absolvição de Jairinho pelo crime de fraude processual. O MP recorreu para que os réus respondam pelos crimes da denúncia inicial. As defesas dos réus também recorreram para que eles não sejam levados a

Todos os recursos serão julgados pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio e a partir da definição dos crimes, o Tribunal do Júri poderá marcar o julgamento dos dois.

Caso Henry Borel

Henry Borel foi levado para um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de 8 de março de 2021. O menino chegou à unidade de saúde com manchas roxas em várias partes do corpo e o laudo da perícia apontou que a morte dele foi provocada por laceração hepática.

O caso foi investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) que concluiu, em maio do mesmo ano, que Jairinho agredia a criança.

O inquérito também revelou que Monique sabia que o filho vinha sendo vítima do padrasto, mas se omitia. O ex-vereador e a mãe da criança foram indiciados por homicídio duplamente qualificado.